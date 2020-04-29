Кабмин назначил нового главу Госналоговой

Новости Украины:Кабинет министров назначил главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Кабинет министров назначил председателем Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко. Решение принято сегодня на заседании правительства, сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Василий Мокан.

Любченко ранее возглавлял департамент налогообложения юридических лиц ГНС, а в 2009-2011 годах занимал пост заместителя председателя ГНА. В 1999-2003 годах работал первым замглавы ГНА в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял ГНА Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

Заместителем главы ГНС назначен Евгений Олейников.

Напомним, Кабинет министров уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефедова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова.