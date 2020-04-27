Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
По всему миру коронавирусом заразились более 3 млн человек
По всему миру коронавирусом заразились более 3 млн человек
Назначены временные руководители налоговой и таможенной служб
Назначены временные руководители налоговой и таможенной служб
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 апреля

Премьер прокомментировал увольнение руководителей таможни и налоговой

Премьер прокомментировал увольнение руководителей таможни и налоговой
12:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает правоохранителей расследовать информацию о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах, а также отмечает, что увольнение глав Таможенной и Налоговой служб связано с плохими показателями поступлений средств в государственный бюджет.

"Правительство приняло такие меры (увольнение глав ведомств – ред.), поскольку работа таможни и налоговой - это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из-за коронакризиса", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook в понедельник.

Премьер подчеркнул, что "ситуация требует комплексного подхода, а не просто увольнения топ-чиновников". "Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейшее время", - расскзаал глава правительства.

Назначены временные руководители налоговой и таможенной служб

По его словам, Кабмин также поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы. "Это и есть реальный "аудит государства", который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время, я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе", - написал Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабмин 24 апреля уволил с должности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Врио главы Гостаможни назначен руководитель одного из департаментов Игорь Муратов, врио налоговой - замглавы службы Михаил Титарчук.

В тот же день правительство разрешило назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Согласно распоряжениям от 24 апреля, правительство согласилось с предложением министра финансов Марченко о необходимости назначения на вакантные должности главы и заместителя главы Госналоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Правительство также определило первого заместителя министра финансов Дениса Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Минфин, Гостаможня, Максим Нефедов, Сергей Марченко, Сергей Верланов, Денис Шмыгаль, Госналоговая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
03 Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок
04 В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
05 Саакашвили о назначении на пост вице-премьера: Я считаю, что голоса соберутся
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идет антициклон: синоптики обещают потепление и грозы
В Украину идет антициклон: синоптики обещают тепло и грозы
Полиция Киева открыла дело против зама Кличко
Полиция Киева открыла дело против зама Кличко
Карта коронавируса в Украине и мире 27 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: Онлайн
&quot;Мисс Украина-Вселенная&quot; Олеся Стефанко беременна (Фото)
"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко беременна (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь