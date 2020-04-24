Кабмин уволил Нефедова и Верланова с должностей

Новости Украины:На правительственном заседании принято решение об увольнении глав таможенной и фискальной служб.

Кабинет министров уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы", - написал он в Телеграм-канале по итогам внеочередного заседания правительства в пятницу.

Также уволены заместители главы Гостаможни - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, добавил он.

"С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский", - указал он.