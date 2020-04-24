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Кабмин уволил Нефедова и Верланова с должностей

Кабмин уволил Нефедова и Верланова с должностей
20:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: коллаж

Новости Украины:На правительственном заседании принято решение об увольнении глав таможенной и фискальной служб.

Кабинет министров уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы", - написал он в Телеграм-канале по итогам внеочередного заседания правительства в пятницу.

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Также уволены заместители главы Гостаможни - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, добавил он.

"С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский", - указал он.

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Все по теме:

Кабмин, Гостаможня, Алексей Гончаренко, Максим Нефедов, Сергей Верланов, Госналоговая.
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