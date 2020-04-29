В Тернопольской области от коронавируса умер священник: тайно проводил богослужения

Новости Украины:В Тернопольской области от коронавирусной болезни умер 55-летний местный священнослужитель.

В селе Потуторов Тернопольской области умер зараженный коронавирусом священник, который проводил тайные богослужения в присутствии прихожан.

Как сообщил глава Шумской райгосадминистрации Виталий Кудлак, за прошедшие сутки в районе было выявлено два летальных случая в результате заражения коронавирусом.

"Отдельно хочу остановиться на одном из них — это мужчина 55 лет, житель села Потуторов… Он был священником одной из конфессий и, несмотря на запреты, на карантин, несмотря на то, что мы неоднократно проводили беседы с нашим духовенством, он тайно проводил службы с присутствием прихожан в частном доме", — рассказал Кудлак.

По его словам, медики выявили лиц, которые контактировали со священником, и взяли у них анализы. Образцы отправили в лабораторию в Тернополь.

Всего в районе заболели 69 человек, из них три случая — летальные.

Отметим, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19. За прошлые сутки заболели еще 456 человек. Общее количество инфицированных составляет 9866 человек.

Количество летальных случаев в Украине достигло 250. За прошлые сутки в стране зафиксировали 11 новых смертей пациентов с COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.