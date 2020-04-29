В Почаеве умерла женщина, у которой был подтвержден коронавирус

Новости Украины:В Тернопольской области умерла 60-летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус

60-летняя жительница г.Почаев Тернопольской области, у которой ранее была подтверждена коронавирусная болезнь COVID-19, умерла в среду утром, сообщается на странице Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.

"Женщина поступила в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи 20 апреля в тяжелом состоянии. У пациентки диагностировали коронавирус. Она находилась на ИВЛ-аппарате. Кроме коронавируса, у женщины были тяжелые сопутствующие заболевания. 29 апреля утром больная умерла. Искренне соболезнуем родным", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19. За прошлые сутки заболели еще 456 человек. Общее количество инфицированных составляет 9866 человек.

Количество летальных случаев в Украине достигло 250. За прошлые сутки в стране зафиксировали 11 новых смертей пациентов с COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.