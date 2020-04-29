Степанов отреагировал на протест предпринимателей под Кабмином

Новости Украины:Глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на сегодняшнюю акцию протеста предпринимателей под Кабмином.

Акция протеста, которая состоялась сегодня под стенами здания Кабинета министров, несет большой риск для всех ее участников из-за опасности коронавируса. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

“Особенно опасным выглядит проведения массовых мероприятий. Большое скопление людей потенциально грозит новой вспышкой болезни и как следствие — продолжением карантина”, — сказал министр.

Он призвал всех политиков оставить в стороне политические баталии и сконцентрироваться на борьбе с COVID-19.

“Сегодняшняя акция протеста под стенами Кабмина — это большая опасность не только для всех его участников, но и для членов их семей и близких. Если среди протестующих был хотя бы один человек, больной коронавирусной болезнью, то риск заболеть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих, а также в их семей и близких”, — подчеркнул Степанов.

Напомним, сегодня в Киеве возле Кабинета министров Украины проходит акция протеста малых предпринимателей.

По информации правоохранителей, в дежурную часть поступило сообщение от журналиста с места неподалеку о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности.