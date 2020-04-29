МВД переносит запуск системы автофиксации нарушений на дорогах

Новости Украины:Министерство внутренних дел перенесло запуск системы автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения в связи с карантином.

Министерство внутренних дел переносит запуск системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в связи с карантинными ограничениями.

Как напомнили в министерстве, 12 марта МВД представило пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Запуск системы в эксплуатацию ожидался с 1 мая.

Однако 11 марта правительство ввело карантинные меры, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Эти ограничения частично касаются работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Поэтому в МВД принято решение отложить работу системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания карантина. фото mvs.gov.ua

Напомним, 24 апреля ВР изъяла из Коап норму о штрафных баллов за зафиксированные в автоматическом режиме правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Как сообщалось, 12 марта в столице открыли автоматический центр безопасности дорожного движения, что стало финальным шагом к внедрению автоматической видеофиксации дорожного движения. В столице установлено 20 камер, до 1 мая еще 30 камер планировали установить в Киевской области. Эти камеры установлены в местах, где в результате ДТП погибло и получило травмы наибольшее количество граждан.

В Киеве и Киевской области с 1 мая должна была начать работать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.