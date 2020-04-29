Минсоцполитики: в мае украинцам повысят пенсии

Новости Бизнеса:В следующем месяце в Украине ожидается повышение пенсий для населения.

В мае в рамках поддержки украинских пенсионеров в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, состоится ежегодная индексация пенсий. Средний размер повышения составит 260 гривен.

Об этом во время брифинга представителей правительства сообщила министр социальной политики Марина Лазебна.

"Еще 1 апреля правительство приняло пакет мер по поддержке украинских пенсионеров в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Одним из этих мероприятий является проведение ежегодной индексации пенсий в мае. Повышение пенсии получат 8,4 млн пенсионеров из числа лиц. Средний размер повышения составит в среднем 260 гривен. Самое меньшее повышение установлено на уровне 100 гривен. Те пенсионеры, которым пенсии исчислены с учетом страхового стажа - у женщины 30 лет, у мужчины - 35, и установлен минимальный гарантированный размер пенсии, это не менее 2 100 гривен", - отметила она.

Как сообщалось, ранее Президент Зеленский заявил, что на индексацию пенсий и помощь пожилым людям предусмотрено 30 млрд грн.