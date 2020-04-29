Арестованные акции "Газпрома": АРМА объявила конкурс

Новости Бизнеса:АРМА объявило о начале отбора управляющего для акций ЧАО "Газтранзит".

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о начале отбора управляющего для акций ЧАО "Газтранзит", которые Высший антикоррупционный суд передал в АРМА 13 апреля.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу АРМА.

"Речь идет о 16 650 именных акций "Газтранзита", владельцем которых является российский "Газпром". Номинальная стоимость каждой акции - 2000 гривен. К будущему управляющему АРМА предъявляет ряд требований, в частности участники конкурса должны обладать опытом в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации газопроводов, газораспределительных сетей и станций, подземных хранилищ газа и АЗС", - говорится в сообщении.

Также в случае избрания управляющего на актив государство может получить миллионы гривен доходов от управления ценными бумагами Газтранзита.