Антикризисный энергетический штаб: Шмыгаль провел первое заседание

Новости Бизнеса:Премьер-министр Украины провел заседание антикризисного энергетического штаба.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел первое заседание антикризисного энергетического штаба.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В среду, 29 апреля, в Кабинете министров состоялось первое заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании был утвержден состав штаба и представлен энергетический баланс Украины.

Сообщается также, что в заседании штаба приняли участие руководство Минэкоэнерго, НКРЭКУ, "Энергоатома", "Укргидроэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", народные депутаты и все ключевые участники рынка. В целом Антикризисный штаб состоит из 32 членов.

Открывая заседание, глава правительства подчеркнул, что энергетический кризис находится на том этапе, когда действия власти должны быть оперативными, эффективными и согласованными. "Мы заинтересованы в том, чтобы был наработан план мероприятий. Вчера на совещании с Президентом мы проговорили уже подписанный сегодня энергетический баланс Украины. Он откорректирован. Мы работали совместно с ключевыми предприятиями этой отрасли", - подчеркнул Шмыгаль.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец рассказала об основных вызовах в области энергетики и представила план оперативных мероприятий относительно нормализации работы энергетической отрасли Украины.

Премьер-министр также отметил, что ключевая задача, которая сегодня стоит перед Правительством - это необходимость сбалансировать рынок и обеспечить его стабильность.

"Мы должны сохранить рабочие места, особенно в области угольной промышленности, атомной энергетики. Поэтому важно сегодня работать над этим вместе. И баланс, который мы имеем сегодня, дает нам понимание того, где, какая, чья роль и какие мощности могут быть задействованы. И о чем нам надо договариваться с предприятиями-владельцами возобновляемых источников энергии", - отметил Шмыгаль.

Во время заседания обсуждалась необходимость принятия ряда законодательных и нормативных инициатив, которые будут способствовать стабилизации ситуации на рынке энергетики.

Также все участники обсуждений подчеркнули важность создания Антикризисного энергетического штаба, который будет работать комплексно и открыто.

Как известно, 24 апреля на заседании Кабинета Министров был создан Антикризисный энергетический штаб.