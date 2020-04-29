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Госавиакомпания: На Банковой говорят, что в создании поможет ГП "Антонов"

Госавиакомпания: На Банковой говорят, что в создании поможет ГП "Антонов"
21:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В создании госавиакомпании может помочь государственное самолетостроительное предприятие "Антонов".

Создание государственной авиакомпании поможет загрузить работой государственное самолетостроительное предприятие "Антонов", а надежный национальный авиаперевозчик станет опорой для государства.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала ZIK, сообщается на сайте ОП.

"Антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и (рейсы - ред.) в ближайшие страны. В любом случае "Антонов" - это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания будет перевозить людей", - отметил он.

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Кроме того, по словам Тимошенко, национальная авиакомпания будет так называемой страховкой государства в случае каких-либо экстренных ситуаций.

"Да, есть рынок, есть стабильные авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то произойдет, есть на кого опереться - на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", - заявил заместитель руководителя Офиса Президента. Тимошенко уточнил, что продолжаются подсчеты стоимости создания государственного авиаперевозчика.

Он также отметил что 28 апреля на совещании с Президентом Украины участники рабочей группы обсуждали подходы к запуску такой авиакомпании.

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"Сейчас идет бюджетирование. Мы выйдем с коммуникацией. Представляем саму авиакомпанию, подход к работе. И все узнают стоимость ее создания", - заявил Тимошенко.

Как сообщалось, 22 апреля Президент Владимир Зеленский в фильме "Год президента Зеленского" убежден, что в Украине должна быть создана государственная авиакомпания, в парке которой будут самолеты отечественного производства. Он также выразил возмущение в связи с тем, что такое крупное государственное предприятие, как "Антонов", не построило за последние годы ни одного самолета.

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Украина, Самолеты, Авиаотрасль.
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