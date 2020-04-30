Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве за сутки 60 заболевших коронавирусом, один летальный
В Киеве за сутки 60 заболевших коронавирусом, один летальный
Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты
Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты
Первый свой матч сборная Украины сыграла в Ужгороде (Видео)
Первый свой матч сборная Украины сыграла в Ужгороде (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая

Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты

Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты
13:29 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Нацбанк оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты.

Нацбанк изменил порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты работникам - теперь работник будет самостоятельно выбирать банк для выплаты заработной платы. Соответствующее постановление Нацбанк принял 29 апреля.

Отмечается, что постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.

"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.

Она заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы", - пояснили в НБУ.

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике.

Госстат: в Украине реальная зарплата выросла на 9,3%

Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширение спектра банковских услуг", - заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

Напомним, Кабмин на заседании 27 декабря 2019 года снял ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Банк, Зарплата, Кабмин, Выплата зарплаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
02 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
03 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000
04 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
05 Порошенко: ФСБ и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю - уголовным преступлением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
В Житомирской области - четыре новых лесных пожаров
В Житомирской области - четыре новых лесных пожаров
Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий
Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь