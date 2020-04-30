На атисептики: Укрспирт реализовал 4 миллиона литров сырья

Новости Бизнеса:ГП "Укрспирт", завершает производство дезинфицирующего средства на базе заводов предприятия, он реализовал уже 4 млн литров сырья для антисептиков.

ГП "Укрспирт" 30 апреля, согласно законодательству, завершает производство дезинфицирующего средства на базе заводов предприятия; со 2 апреля они реализовали 4 млн литров сырья для антисептиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Укрспирт".

"С 2 апреля 12 заводов “Укрспирта” производили сырье для антисептиков. По состоянию на сегодня мы поставили 4 миллиона литров дезинфицирующего средства украинским производителям... Сегодня последний день работы “Укрспирта” в этом направлении, в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении.

С 2 по 30 апреля дезинфицирующее средство в ГП "Укрспирт" закупил 41 украинский производитель антисептиков. Процесс производства и отгрузки дезинфицирующего средства контролировал представитель налоговой, который составлял соответствующий акт.

Как сообщалось, 30 марта 2020 года Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект №3275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который в частности позволил изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт" до 30 апреля 2020 года включительно.