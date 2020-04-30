Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нардепы обратились к миру с призывом осудить российскую агрессию
Нардепы обратились к миру с призывом осудить российскую агрессию
Карантин в Киеве: Кличко возмутился поведением киевлян
Карантин в Киеве: Кличко возмутился поведением киевлян
Первый свой матч сборная Украины сыграла в Ужгороде (Видео)
Первый свой матч сборная Украины сыграла в Ужгороде (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая

Бюджетная прозрачность: Украина заняла 26-е место в мировом рейтинге

Бюджетная прозрачность: Украина заняла 26-е место в мировом рейтинге
15:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Бизнеса:Украина по итогам прошедшего года заняла 26-е место среди более чем ста стран по уровню бюджетной прозрачности, набрав 63 балла.

Украина по итогам 2019 года заняла 26-е место среди 117 стран по уровню бюджетной прозрачности, набрав 63 балла.

Об этом на пресс-конференции на тему: "Украина в рейтинге бюджетной прозрачности International Budget Partnership" сказал эксперт International Budget Partnership в Украине Владимир Тарнай.

"Этот анализ охватывает 117 стран мира и сводит показатели к общему знаменателю. Всего методология охватывает 109 индикаторов и 8 ключевых документов. Также охватывает деятельность парламента, Казначейства, Министерства финансов, Счетной палаты в течение всего бюджетного процесса. Если посмотреть мировой срез, то средний показатель бюджетной прозрачности в мире составляет 45 из 100 возможных баллов. В 2019 году Украина смогла подняться с 39-го на 26-е место в мире с 63 баллами",- сказал Тарнай.

Как изменится ситуация на агрорынока в Украине после окончания карантина

По его мнению, Украина перешагнула тот порог, который показывает, что страна публикует достаточно информации для проведения публичных дебатов всеми заинтересованными сторонами об использовании бюджетных средств.

Тарнай добавил, что по этому показателю Украина опередила такие страны, как Япония, Южная Корея и др. В Восточной Европе Украина имеет сопоставимую позицию с Польшей, Словакией, Румынией, которые имеют по 60-61 баллы.

Он напомнил, что в 2017 году Украина заняла 39-е место из 115 - и это на 18 позиций выше, чем в 2015 году. Тогда Украина, набрав 54 балла по стобальной шкале, оказалась между Испанией и Киргизской Республикой.

Единый счет: в Кабмине утвердили порядок функционирования

Как сообщалось, International Budget Partnership – это объединение независимых экспертов по бюджетной прозрачности разных стран. Они имеют единую методологию, по которой раз в два года составляют международный рейтинг бюджетной прозрачности Open Budget Index (OBI).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Бюджет, Рейтинг, Прозрачность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
02 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
03 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000
04 "Мы страшно кашляли": Оля Полякова заявила, что болела коронавирусом
05 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Как и где пересечь границу Украины: список работающих пунктов пропуска
Как и где пересечь границу Украины: список работающих КПП
Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий
Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь