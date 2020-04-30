Как изменится ситуация на агрорынока в Украине после окончания карантина

Новости Бизнеса:Карантинные ограничения существенно повлияют на аграрную отрасль даже после отмены карантина.

Карантинные ограничения изменили пути поставок продовольственных товаров, что существенно повлияет на аграрную отрасль даже после отмены карантина.

Об этом заявил старший научный сотрудник отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения Института аграрной экономики (ИАЭ) Ярослав Навроцкий, сообщила пресс-служба ИАЭ.

"Введение в Украине карантинных мер, связанных с коронавирусом COVID-19, нарушило или кардинально изменило логистические пути поставок агропродовольственных товаров, что существенно повлияет на сектор даже после смягчения и полной отмены карантина", - сказал Навроцкий.

По его словам, пути для импорта и экспорта частично заблокированы из-за закрытых границ. А длительные простои кораблей во время обсервации импортного продовольствия приводят к порче продуктов. Такая же ситуация с авиационными и железнодорожными перевозками.

Также эксперт прогнозирует, что владельцы фермерских хозяйств могут столкнуться с трудностями в обеспечении полного цикла производства, который вероятно приведет к снижению качества продукции и общей производительности предприятий.

По мнению ученого, каналы и средства реализации агропродукции трансформировались. Вследствие запрета на деятельность продуктовых рынков для мелких фермерских и частных хозяйств много каналов сбыта потеряно. В то же время произойдут кардинальные изменения в отечественном спросе на продовольственные товары. Они будут вызваны дальнейшим значительным снижением доходов населения в результате потери работы, замораживания заработных плат, инфляционных процессов и других факторов, связанных с введением карантинных мер. Снижение спроса коснется групп дорогих товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью.

В частности, речь идет о производстве мяса, в первую очередь, крупного рогатого скота как наиболее дорогого вида мясной продукции, цены на которую постоянно увеличиваются. Если в апреле 2019 года средняя цена говядины (гуляш) в розничной торговле составляла 135,66 грн/кг, то в январе 2020 года - 143,96 грн/кг (+6,1%). За четыре месяца 2020 года гуляш подорожал еще на 9,2%, до 157,22 грн/кг. В сложившейся ситуации наиболее перспективным выглядит сектор птицеводства, так как мясо курятины пока самое дешевое.

Также могут пострадать сегменты молочной отрасли, производящие дорогие сыры и другие недешевые молочные продукты высокого качества, отмечает Навроцкий.

Он также считает, что и отрасль растениеводства будет развиваться неоднородно. Наиболее вероятным будет повышение спроса на продукты борщевого набора (лук, морковь, картофель, свекла), а также яблоки, ведь они являются сравнительно дешевыми товарами длительного хранения. К примеру, цена на картофель в супермаркетах выросла с 12,51 грн/кг в январе 2020 года - до 15,26 грн/кг (+22%) в апреле. Но, учитывая пищевые свойства, длительный срок хранения и сравнительно доступную цену, спрос на картофель сохранится. Параллельно будет происходить снижение спроса на группы товаров непродолжительного хранения: томаты, огурцы, ягоды и зелень.

По информации научного сотрудника, будет сохраняться высокий спрос на различные виды зерна и крупы, что является характерной реакцией украинцев на кризисные ситуации. Если с февраля 2019 года до февраля 2020 года среднемесячная цена гречки в торговых сетях выросла на 74,5% (с 17,30 грн/кг до 30,19 грн/кг), то только в течение марта-апреля этого года в результате ажиотажного спроса она выросла на 43,2% - до 43,22 грн/кг.

В 2020 году обеспечение населения продуктами питания будет находиться под влиянием целого ряда негативных факторов, в частности, погодные условия, проблемы с поставкой запасных частей к технике, минудобрений, посевного материала, средств защиты растений и т. п.