Как изменится ситуация на агрорынока в Украине после окончания карантина

Карантинные ограничения изменили пути поставок продовольственных товаров, что существенно повлияет на аграрную отрасль даже после отмены карантина.
Об этом заявил старший научный сотрудник отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения Института аграрной экономики (ИАЭ) Ярослав Навроцкий, сообщила пресс-служба ИАЭ.
"Введение в Украине карантинных мер, связанных с коронавирусом COVID-19, нарушило или кардинально изменило логистические пути поставок агропродовольственных товаров, что существенно повлияет на сектор даже после смягчения и полной отмены карантина", - сказал Навроцкий.
По его словам, пути для импорта и экспорта частично заблокированы из-за закрытых границ. А длительные простои кораблей во время обсервации импортного продовольствия приводят к порче продуктов. Такая же ситуация с авиационными и железнодорожными перевозками.
Также эксперт прогнозирует, что владельцы фермерских хозяйств могут столкнуться с трудностями в обеспечении полного цикла производства, который вероятно приведет к снижению качества продукции и общей производительности предприятий.
По мнению ученого, каналы и средства реализации агропродукции трансформировались. Вследствие запрета на деятельность продуктовых рынков для мелких фермерских и частных хозяйств много каналов сбыта потеряно. В то же время произойдут кардинальные изменения в отечественном спросе на продовольственные товары. Они будут вызваны дальнейшим значительным снижением доходов населения в результате потери работы, замораживания заработных плат, инфляционных процессов и других факторов, связанных с введением карантинных мер. Снижение спроса коснется групп дорогих товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью.
В частности, речь идет о производстве мяса, в первую очередь, крупного рогатого скота как наиболее дорогого вида мясной продукции, цены на которую постоянно увеличиваются. Если в апреле 2019 года средняя цена говядины (гуляш) в розничной торговле составляла 135,66 грн/кг, то в январе 2020 года - 143,96 грн/кг (+6,1%). За четыре месяца 2020 года гуляш подорожал еще на 9,2%, до 157,22 грн/кг. В сложившейся ситуации наиболее перспективным выглядит сектор птицеводства, так как мясо курятины пока самое дешевое.
Также могут пострадать сегменты молочной отрасли, производящие дорогие сыры и другие недешевые молочные продукты высокого качества, отмечает Навроцкий.
Он также считает, что и отрасль растениеводства будет развиваться неоднородно. Наиболее вероятным будет повышение спроса на продукты борщевого набора (лук, морковь, картофель, свекла), а также яблоки, ведь они являются сравнительно дешевыми товарами длительного хранения. К примеру, цена на картофель в супермаркетах выросла с 12,51 грн/кг в январе 2020 года - до 15,26 грн/кг (+22%) в апреле. Но, учитывая пищевые свойства, длительный срок хранения и сравнительно доступную цену, спрос на картофель сохранится. Параллельно будет происходить снижение спроса на группы товаров непродолжительного хранения: томаты, огурцы, ягоды и зелень.
По информации научного сотрудника, будет сохраняться высокий спрос на различные виды зерна и крупы, что является характерной реакцией украинцев на кризисные ситуации. Если с февраля 2019 года до февраля 2020 года среднемесячная цена гречки в торговых сетях выросла на 74,5% (с 17,30 грн/кг до 30,19 грн/кг), то только в течение марта-апреля этого года в результате ажиотажного спроса она выросла на 43,2% - до 43,22 грн/кг.
В 2020 году обеспечение населения продуктами питания будет находиться под влиянием целого ряда негативных факторов, в частности, погодные условия, проблемы с поставкой запасных частей к технике, минудобрений, посевного материала, средств защиты растений и т. п.