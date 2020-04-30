Единый счет: в Кабмине утвердили порядок функционирования

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины утвердил порядок работы единого счета для уплаты сборов и налогов.

Кабинет министров утвердил порядок функционирования единого счета для уплаты налогов и сборов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Документ определяет механизм зачисления плательщиками средств на единый счет, перечисление средств с единого счета на бюджетные счета и возврата (учета) ошибочно и/или излишне зачисленных средств. Эффективное функционирование единого счета решит большое количество технических проблем при перечислении платежей, оптимизирует деятельность налоговых органов и упростит жизнь бизнесу", - говорится в сообщении.

Единый счет открывается в Казначействе на имя ГНС. Плательщик налогов сообщает о намерениях использования системы ГНС в электронной форме через электронный кабинет. Использовать счет можно будет уже на следующий рабочий день после подачи заявки. Прекратить его использование - не ранее 1 января следующего года.

Через единый счет можно платить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос, единый налог, рентная плата, а также другие платежи, контроль за взиманием которых возложен на ГНС. Впрочем он не используется для уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога с горючего и спирта. Такое исключение связано с функционированием специальных систем электронного администрирования этих налогов. Кроме того исключение касается и уплаты части чистой прибыли (дохода) государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.

Упрощение для плательщиков процедуры расчетов, беспрепятственное управление через электронный кабинет переплатами и ошибочно уплаченными средствами, которые возникнут начиная с 1 января 2021 года, во избежание негативных последствий ошибочной уплаты, сбережения средств в виде банковской комиссии - являются основными преимуществами использования единого счета для плательщика налогов.

Как известно, единый счет - это счет, открытый в Казначействе на имя ГНС, который может использоваться плательщиком для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, единого взноса и других платежей, контроль за взиманием которых возложен на ГНС. Функционирование единого налога введено Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», который вступит в силу 1 января 2021 года.