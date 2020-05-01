Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших COVID-19 выросло до 10 861
В Украине количество заболевших COVID-19 выросло до 10 861
Послабление карантина и перерасчет пенсий: какие изменения ждут украинцев в мае
Послабление карантина и перерасчет пенсий: какие изменения ждут украинцев в мае
Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
Кузьма огородник: приметы и обряды на 1 мая
Кузьма огородник: приметы и обряды на 1 мая

На Запорожской АЭС четвертый энергоблок отключили от энергосистемы

На Запорожской АЭС четвертый энергоблок отключили от энергосистемы
10:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook Запорожская АЭС

Новости Бизнеса:В 00:01 1 мая энергоблок №4 Запорожской АЭС был отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт.

Запорожская атомная электростанция (АЭС) в ночь на пятницу отключила блок №4 от энергосистемы страны для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"1 мая 2020 года в 00.01 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт", – говорится в сообщении пресс-службы АЭС, обнародованном в пятницу утром.

В сети находятся 2 энергоблока суммарной мощностью 1 970 МВт.

Уточняется, что на энергоблоке №3 идут 134 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 16 сутки планового среднего ремонта. Энергоблок №2 находится в резерве.

Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к энергосети

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону", – подытожили в НАЭК "Энергоатом".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АЭС, Запорожская АЭС, Энергоатом, Запорожская атомная электростанция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
03 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
04 Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость
05 С мая украинцам проиндексируют пенсии: средний размер повышения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День труда: почему Украина и мир отмечают 1 мая
День труда: почему Украина и мир отмечают 1 мая
Пожары уничтожили около 5% Чернобыльского заповедника
Огонь уничтожил около 5% Чернобыльского заповедника
Дожди, грозы и солнце разделят Украину пополам: погода на 1 мая
Грозы и солнце разделят Украину пополам: погода 1 мая
Подарок для Nokia 1 Plus: HMD Global выпустила Android 10 Go Edition для смартфона
Подарок для Nokia 1 Plus: HMD Global выпустила Android 10 Go Edition для смартфона
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь