На Запорожской АЭС четвертый энергоблок отключили от энергосистемы

Новости Бизнеса:В 00:01 1 мая энергоблок №4 Запорожской АЭС был отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт.

Запорожская атомная электростанция (АЭС) в ночь на пятницу отключила блок №4 от энергосистемы страны для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"1 мая 2020 года в 00.01 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт", – говорится в сообщении пресс-службы АЭС, обнародованном в пятницу утром.

В сети находятся 2 энергоблока суммарной мощностью 1 970 МВт.

Уточняется, что на энергоблоке №3 идут 134 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 16 сутки планового среднего ремонта. Энергоблок №2 находится в резерве.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону", – подытожили в НАЭК "Энергоатом".