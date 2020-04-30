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Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к энергосети

Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к энергосети
12:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Энергоатом

Новости Бизнеса:Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключили к энергосети в ночь на четверг, 30 апреля.

Энергоблок №3 Ривненской АЭС подключен к энергосети после кратковременного отключения из-за ошибочно сформированного сигнала защиты относительно потери возбуждения турбогенератора ТГ-5, сообщила пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"30 апреля 2020 года в 00:51 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС подключен к энергосети после кратковременного отключения 29 апреля 2020 года в 20:05 из-за ошибочно сформированного сигнала защиты относительно потери возбуждения турбогенератора ТГ-5", - сказано в сообщении.

Сообщается, что по шкале INES событие квалифицировано уровнем "вне шкалы".

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находилось в пределах действующих норм. Сейчас мощность энергоблока составляет 80% от номинальной из-за балансового ограничения. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

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За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2 385 МВт. Действует балансовое ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Справка. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

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Энергоатом, Энергоблок, Ривненская АЭС.
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