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Атомный блок №3 Ровенской АЭС отключился от сети: Герус назвал причину

Атомный блок №3 Ровенской АЭС отключился от сети: Герус назвал причину
01:10 Сегодня Телеграф Фото: Ровенская АЭС

Новости Украины:Автоматика выключила энергоблок Ривненской АЭС.

29 апреля в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

Об этом сообщил глава энергетического комитета парламента Андрей Герус.

"Сегодня в 20.05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок - номер 3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт. Общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас", - написал Герус на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

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Он отметил, что неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций.

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Все по теме:

Ровно, Энергоатом, Ровенская АЭС, РАЭС, Андрей Герус.
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