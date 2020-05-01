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Нацбанк: Экономика Украины упадет на 11% во втором квартале

Нацбанк: Экономика Украины упадет на 11% во втором квартале
13:44 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Во втором квартале 2020 года экономика Украины упадет на 11% из-за карантина и сокращение спроса на мировом рынке.

Карантинные меры и сокращение глобального спроса приведут к снижению ВВП Украины во втором квартале 2020 года на 11%. Об этом говорится в Инфляционной отчете Национального банка.

"Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г)", - прогнозируют в НБУ .

"Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, ожидается в конце второго квартала экономика начнет восстанавливаться V-образно", - говорится в отчете.

По мнению регулятора, быстрому восстановлению экономики будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика.

Нацбанк дал прогноз по инфляции к концу года

"Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитование бизнеса позволят уменьшить негативное влияние пандемии на экономику", - отмечает НБУ.

В целом, в результате карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы, прогнозируют в Нацбанке.

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НБУ, Инфляция, Кризис, ВВП Украины, Экономика Украины.
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