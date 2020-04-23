Нацбанк дал прогноз по инфляции к концу года

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 6,0%.

В 2020 году инфляция останется в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п. - умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 года составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий 23 апреля во время брифинга относительно решений Правления Национального банка по монетарной политике.

По его словам, в марте-апреле инфляция была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантинных мероприятий.

"В прошлом месяце рост потребительских цен в годовом измерении замедлился до 2,3%.

Рост цен сдерживали прежде всего три фактора: удешевление энергоносителей на мировых рынках, отображение остаточных эффектов прошлогоднего укрепления гривни, а также увеличение предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабления гривни и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий ", - рассказал Смолий.

По предварительным данным онлайн-мониторинга НБУ, инфляция в апреле также будет оставаться низкой.

"Повышенный спрос на товары первой необходимости и ажиотаж на валютном рынке, вызванный психологическими факторами, достаточно быстро иссякли.

Поэтому цены на большинство продуктов питания и лекарства, которые выросли во время первых недель карантина, в течение последних недель снижались", - добавили в НБУ.

Смолий подчеркнул, что в 2020 году инфляция останется в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

"Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона. Меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса.

Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции на более чем целевой уровень в текущем году", - заявил Смолий.