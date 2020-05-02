В Украине значительно сократилось металлургическое производство

Новости Бизнеса:За последние четыре месяца металлургическое производство сократилось на 5%.

Украинские металлургические предприятия в январе-апреле 2020, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократили производство общего проката по оперативным данным на 4,8%. Об этом сообщается в пресс-релизе "Укрметаллургпром".

За четыре месяца выплавка стали снизилась на 9,6% - до 6,731 млн тонн, чугуна - на 7,6%, до 6,507 млн тонн.

Напоминаем, метпредприятия по итогам 2019 сократили выплавку стали на 1% по сравнению с 2018 годом - до 20,848 млн тонн, выпуск общего проката - также на 1%, до 18,387 млн тонн, выплавка чугуна упала - на 2%, до 20,064 млн тонн.

Производство стали в Украине в январе-марте 2020 года, по оперативным данным, сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 5,34 миллиона тонн.