В Украине наблюдается продолжение падения в производстве стали

Новости Бизнеса:В Украине производство стали резко сократилось по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Производство стали в Украине в январе-марте 2020 года, по оперативным данным, сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 5,34 миллиона тонн.

Об этом сообщается на сайте объединения металлургических заводов "Укрметаллургпром".

По данным объединения, при этом производство общего металлопроката за указанный период увеличилось на 3,5% - до 4,7 миллиона тонн, а выплавка чугуна уменьшилась на 2% - до 5,1 миллиона тонн.

Как сообщалось, производство стали в Украине в 2019 году сократилось на 1,2% по сравнению с 2018 годом - до 20,85 миллиона тонн.

При этом производство металлопроката в 2019 году сократилось на 0,9% - до 18,2 миллиона тонн, выплавка чугуна снизилась на 2,4% - до 20,06 миллиона тонн.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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