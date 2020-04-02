Скачать
Четверг, 02.04.2020
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни
В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей
В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей
Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную
Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную
Ретроградные планеты в апреле 2020 года
Ретроградные планеты в апреле 2020 года

Эпидемия COVID-19: Мировые цены на продовольствие резко упали

Эпидемия COVID-19: Мировые цены на продовольствие резко упали
14:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в мире цены на продовольствие сильно снизились.

Мировые цены на продовольствие резко снизились в марте по сравнению с февралем в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"В марте мировые цены на продовольствие резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19, и падения мировых цен на нефть", - сказано в сообщении.

Среднее значение индекса продовольственных цен, которым отслеживаются ежемесячные изменения международных цен на основные товарные виды продовольствия, составило в марте 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.

Треть заробитчан потеряли работу в Польше

Согласно сообщению, наибольшее падение отмечается в индексе цен на сахар, который снизился на 19,1% по сравнению с февралем. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами по самоизоляции, вводимыми многими странами, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

Индекс цен на растительные масла за месяц снизился на 12%, причиной чему послужило падение цен на пальмовое масло, связанное с резким сокращением цен на сырые минеральные масла и ростом неопределенности относительно последствий пандемии для рынков растительных масел в мире. Этой же тенденции последовали и цены на соевое и рапсовое масло.

По оценке ФАО, индекс цен на молочную продукцию упал на 3% из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока в связи с нарушениями в цепочках поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

В Украине граждане продолжают сокращать долги за коммуналку

Индекс цен на зерновые в марте снизился на 1,9% по сравнению с февралем и практически вернулся на свой уровень марта 2019 года. Снизились международные цены на пшеницу, поскольку эффект от крупных глобальных поставок и благоприятных видов на урожай перевесил эффект от роста импортного спроса со стороны Северной Африки и некоторых небольших ограничений на экспорт, введенных Российской Федерацией.

Также снизились цены на кукурузу из-за значительного предложения и существенного ослабления спроса со стороны сектора биотоплива.

Как сообщалось, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) призывает страны не ограничивать международную торговлю, чтобы избежать дефицита и подорожания продуктов питания на мировом рынке во время пандемии коронавируса.

В мире уже зарегистрировано более 950 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них летальных – свыше 48 тыс.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус, Продовольствие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
02 Прически 2020: ТОП очаровательных идей на лето для коротких волос (Фото)
03 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
04 Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа
05 Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
Украина начинает серийное производство тестов на COVID-19
Украина начинает серийное производство тестов на COVID-19
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Глобальный сбой произошел в работе Twitter
Глобальный сбой произошел в работе Twitter
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь