Эпидемия COVID-19: Мировые цены на продовольствие резко упали

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в мире цены на продовольствие сильно снизились.

Мировые цены на продовольствие резко снизились в марте по сравнению с февралем в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"В марте мировые цены на продовольствие резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19, и падения мировых цен на нефть", - сказано в сообщении.

Среднее значение индекса продовольственных цен, которым отслеживаются ежемесячные изменения международных цен на основные товарные виды продовольствия, составило в марте 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.

Согласно сообщению, наибольшее падение отмечается в индексе цен на сахар, который снизился на 19,1% по сравнению с февралем. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами по самоизоляции, вводимыми многими странами, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

Индекс цен на растительные масла за месяц снизился на 12%, причиной чему послужило падение цен на пальмовое масло, связанное с резким сокращением цен на сырые минеральные масла и ростом неопределенности относительно последствий пандемии для рынков растительных масел в мире. Этой же тенденции последовали и цены на соевое и рапсовое масло.

По оценке ФАО, индекс цен на молочную продукцию упал на 3% из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока в связи с нарушениями в цепочках поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

Индекс цен на зерновые в марте снизился на 1,9% по сравнению с февралем и практически вернулся на свой уровень марта 2019 года. Снизились международные цены на пшеницу, поскольку эффект от крупных глобальных поставок и благоприятных видов на урожай перевесил эффект от роста импортного спроса со стороны Северной Африки и некоторых небольших ограничений на экспорт, введенных Российской Федерацией.

Также снизились цены на кукурузу из-за значительного предложения и существенного ослабления спроса со стороны сектора биотоплива.

Как сообщалось, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) призывает страны не ограничивать международную торговлю, чтобы избежать дефицита и подорожания продуктов питания на мировом рынке во время пандемии коронавируса.

В мире уже зарегистрировано более 950 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них летальных – свыше 48 тыс.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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