В Украине граждане продолжают сокращать долги за коммуналку

Новости Бизнеса:В Украине постепенно сокращается задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец февраля задолженность населения по оплате за природный газ составила 28,6 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду - 22,4 миллиарда гривень, за управление многоквартирными домами - 4,6 миллиарда гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод - 4,8 миллиарда гривень, за вывоз бытовых отходов - 0,9 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии - 5,4 миллиарда гривень.

В феврале население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 19,8 миллиарда гривень (100,8% начисленных за этот период сумм).

"В феврале 2020 года с населением было заключено 5,5 тысячи договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 59 миллионов гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 24,2 миллиона гривень", - добавили в Госстате.

При этом в феврале задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) выросла на 2% и составила 32,69 миллиарда гривень.

Наименьшая задолженность зафиксирована в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях, при этом наибольшая задолженность у города Киев, Днепропетровской и Харьковской областей.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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