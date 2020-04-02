Скачать
Четверг, 02.04.2020
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни
В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей
В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей
Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную
Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную
Ретроградные планеты в апреле 2020 года
Ретроградные планеты в апреле 2020 года

В Украине граждане продолжают сокращать долги за коммуналку

В Украине граждане продолжают сокращать долги за коммуналку
13:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ

Новости Бизнеса:В Украине постепенно сокращается задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец февраля задолженность населения по оплате за природный газ составила 28,6 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду - 22,4 миллиарда гривень, за управление многоквартирными домами - 4,6 миллиарда гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод - 4,8 миллиарда гривень, за вывоз бытовых отходов - 0,9 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии - 5,4 миллиарда гривень.

Дезинфицирующие средства: Предприятия Укрспирта получили право производства

В феврале население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 19,8 миллиарда гривень (100,8% начисленных за этот период сумм).

"В феврале 2020 года с населением было заключено 5,5 тысячи договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 59 миллионов гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 24,2 миллиона гривень", - добавили в Госстате.

При этом в феврале задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) выросла на 2% и составила 32,69 миллиарда гривень.

"Милости просим всех в армию": в ГПСУ нашли решение проблемы безработицы вернувшихся мигрантов

Наименьшая задолженность зафиксирована в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях, при этом наибольшая задолженность у города Киев, Днепропетровской и Харьковской областей.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЖКХ, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
02 Прически 2020: ТОП очаровательных идей на лето для коротких волос (Фото)
03 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
04 Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа
05 Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
Украина начинает серийное производство тестов на COVID-19
Украина начинает серийное производство тестов на COVID-19
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Глобальный сбой произошел в работе Twitter
Глобальный сбой произошел в работе Twitter
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь