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Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света

Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
14:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что правительство и министерство не допустят, чтобы у украинцев не было света.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заверяют, что не допустят веерных отключений света.

Об этом сообщается на Правительственном портале со ссылкой на временно исполняющую обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец.

"Был принят энергетический баланс, который одобрили, в том числе Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль. И мы разработали план антикризисных мероприятий, чтобы сбалансировать энергетическую отрасль. Я хочу успокоить всех, что мы не допустим никаких веерных отключений. Правительство и министерство не допустит, чтобы у украинцев не было света", - сказала она.

Также сообщается, что Буславец объяснила ситуацию с работой государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом", являющегося оператором всех атомных электростанций Украины, отметив, что вывод в ремонт атомных блоков является плановой работой, которая происходит каждый год.

"В Украине всего работают 15 атомных блоков. Зимой осуществляются ремонты 4-5 блоков. Летом, когда уменьшается потребление, еще дополнительно ремонтируются несколько блоков атомных станций. Это нормальная практика, когда в этот период работают 8-10 блоков, ведь их надо обслуживать для безопасной работы. Сейчас состоятся ремонты, которые, в том числе, откладывались последние годы", - сказала Буславец.

Также отмечается, что предложенные министерством шаги в угольной отрасли будут способствовать ее оздоровлению, что позволит шахтерам уже в ближайшее время вернуться к работе.

Комментируя вопрос ”зеленого” тарифа в энергетике, Буславец отметила, что такой тариф действительно велик, и украинская экономика не может платить такую цену.

"Вопрос нужно решать еще в прошлом году. В ближайшее время под председательством премьер-министра мы обязательно соберем инвесторов и будем готовы подписать меморандум, который затем ляжет в основу законопроекта, который будет уменьшать ”зеленый” тариф. Мы также планируем перейти на аукционную модель работы в этой сфере, что позволит снизить цену чистой энергии", - добавила врио министра энергетики и защиты окружающей среды.

Устоявшаяся практика: И.о. министра Буславец прокомментировала остановку блоков АЭС

Как сообщалось, в начале апреля госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" заявило о критической ситуации на энергетическом рынке из-за задолженности госкомпании "Гарантированный покупатель" в размере 5 млрд грн за электроэнергию.

С 20 апреля операционная компания "ДТЭК Энерго" приостановила работу предприятия "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительных фабрик "Павлоградская", "Добропольская", "Кураховская", а также "Первомайского ремонтно-механического завода" и "Научно-производственного центра ДТЭК".

22 апреля на заседании Кабмина премьер-министр Шмыгаль заявил о кризисе в энергетике и поручил правительству совместно с народными депутатами из профильного комитета Верховной Рады разработать план действий по его преодолению для каждого направления отрасли.

24 апреля Кабинет министров создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром.

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Энергоатом, ДТЭК Энерго, Минэкоэнерго, Ольга Буславец.
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