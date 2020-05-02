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Устоявшаяся практика: И.о. министра Буславец прокомментировала остановку блоков АЭС

Устоявшаяся практика: И.о. министра Буславец прокомментировала остановку блоков АЭС
13:45 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Ольга Буславец подчеркивает, что блоки атомных электростанций регулярно останавливают на некоторое время для ремонта и других мероприятий.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год. Об этом она сообщила в эфире программы "Подробности".

"В Украине всего работают 15 атомных блоков. Зимой осуществляются ремонты 4-5 блоков. Летом, когда уменьшается потребление, еще дополнительно ремонтируются несколько блоков атомных станций.

Это нормальная практика, когда в этот период работают 8-10 блоков, ведь их надо обслуживать для безопасной работы. Сейчас состоятся ремонты, которые, в том числе, откладывались последние годы. Само предприятие "Энергоатом" поддерживает соответствующую ситуацию", - подчеркнула Буславец.

И.о. министра также отметила, что "зеленый тариф" дорогой, и экономика не может платить такую цену.

Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к энергосети

"В ближайшее время под председательством премьер-министра мы обязательно соберем инвесторов и будем готовы заключить меморандум, который затем ляжет в основу законопроекта, который будет уменьшать зеленый тариф.

Мы также планируем перейти на аукционную модель работы в этой сфере, что позволит снизить цену чистой энергии", - отметила она.

По ее словам, министерство разработало энергетический баланс, который учитывает и уменьшение потребления, и включает возможности для работы всей генерации.

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Все по теме:

АЭС, Энергоатом, Энергоблоки, Ольга Буславец.
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