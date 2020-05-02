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Всемирный банк выделил Украине $150 млн на соцвыплаты населению

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на соцвыплаты населению
15:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий".

Совет директоров Всемирного банка утвердил решение о предоставлении Украине дополнительного финансирования в размере 150 млн долларов США в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

В частности, 50 млн долларов будет направлено на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, что поможет увеличить размеры и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий.

Также предполагается, что единовременные выплаты будут предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и пищевые продукты из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения выплат социальной помощи и повышения их адресности”, - цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекса Кремера.

Кроме того, дополнительное финансирование будет направлено на гранты для начала малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта "Рука помощи", что будет способствовать обеспечению поддержки бедного населения в получении новых навыков, в поиске работы или открытии собственных дел.

Как сообщалось, в конце апреля Совет директоров Всемирного банка утвердил решение о предоставлении Украине дополнительного финансирования объемом 135 млн долл. на модернизацию больниц и меры по противодействию распространению коронавируса.

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Средства будут выделены в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", сумма помощи по которому ранее составляла 215 млн долл.

Справка. "Рука помощи" - это совместная инициатива, разработанная Всемирным банком и Минсоцполитики Украины. В течение 2017-2018 годов в рамках действующего проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" микро-финансирование было предоставлено внутренне перемещенным лицам из Донбасса, а также представителям беднейших слоев населения.

Благодаря проекту 230 участников начали свой бизнес в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а также в некоторых территориальных громадах Черниговской, Житомирской и Донецкой областей.

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Всемирный банк, Экономика Украины, Соцпомощь.
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