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Всемирный банк: На вакцину против коронавируса нужно дополнительно $2 млрд

Всемирный банк: На вакцину против коронавируса нужно дополнительно $2 млрд
13:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Для разработки вакцины против коронавируса необходимо от одного до полутора лет и дополнительные 2 миллиарда долларов.

Все страны и фармацевтические компании сейчас бросили свои силы на разработку вакцины от коронавируса. Однако на это нужно немало времени, а также денег.

По данным Всемирного банка, разработка вакцины может занять 12-18 месяцев. А на это нужно будет дополнительно 2 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении вице-президента Группы Всемирного банка Цейлы Пазарбасиоглу и директора направления перспективных исследований ВБ Аяхана Косе.

При этом в заявлении отмечается, что эти средства нужны только для разработки трех вакцин. Поэтому сюда не входят расходы на изготовление и доставку лекарств.

Также самого дополнительного финансирования недостаточно для того, чтобы вакцину можно было эффективно использовать.

"Нам нужно создать справедливую глобальную систему распределения, чтобы гарантировать, что все страны, включая самые бедные, будут иметь равный доступ к вакцине после ее изготовления", – подчеркнули во Всемирном банке.

В этой связи также отмечается острая необходимость помочь развивающимся странам, после пандемии COVID-19 с целью более мягкого восстановления мировой экономики.

Напомним, глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Вакцина, Всемирный банк, Коронавирус, Covid-19.
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