Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 1 мая в Украине зафиксировали 455 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 10 861.

В мире зафиксировано 3 257 520 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего – в США (1 069 826), Испании (213 435), Италии (205 463).

Важно:

заражены коронавирусом 10861 украинец

в стране зафиксированы 272 летальный случай болезни

в Минздраве уверены, что Украина избежала пика пандемии

власти призвали граждан не покидать дома на майские праздники

в Китае выяснили причины повторного заражения коронавирусом

Карта коронавируса в Украине и мире 1 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Ситуация в Киеве

За прошедшие сутки еще 52 человека заболели COVID-19, всего в столице лабораторно подтверждено 1 тыс. 453 случая заболевания.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского головы Виталия Кличко.

"Еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. 11 из них - медики. На сегодняшний день в столице уже 1 тыс. 453 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Мэр уточнил, что за прошедшие сутки заболели 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет. И 2 девочки - четырех и семи лет. 14 мужчин от 20 до 60 лет. И 3 мальчика - от семи до шестнадцати лет.

11:45 За последние сутки в РФ подтверждено 7933 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3 561 - в российской столице, 96 человек погибли.

11:29 Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал решение властей Черкасс смягчить карантин в городе с 1 мая и заявил, что оценку таким действиям дадут правоохранительные органы.

11:12 Греция планирует с 1 июля разрешить открывать отели

11:01 По состоянию на утро 1 мая в Украине лабораторно подтверждено 2154 случая заболевания COVID-19 среди медицинских работников.

10:57 Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует сократить 3000 рабочих мест из-за беспрецедентного коронавирусного кризиса, который привел к глобальному прекращению полетов.

10:45 В Украине смягчат карантин с 11 мая, поскольку позволяет ситуация по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

10:27 Китайская сторона пока не дала положительного ответа на предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединиться к расследованию относительно возникновения коронавируса COVID-19, заявил представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа.

10:30 За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявили в Черновицкой области, где заболели 96 человек, всего - 1667.

10:07 По состоянию на 09:00 1 мая в Украине 10 861 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели.

09:00 Украина рискует получить вторую волну заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в случае преждевременной отмены карантина.

08:30 На утро 1 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 308 503 человек, 234 112 умерли, 1 042 874 выздоровели.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: