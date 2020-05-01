В Китае подтвердили 12 новых случаев COVID-19

Новости мира:За сутки в материковом Китае выявлено 12 новых случаев COVID-19, 11 - "импортированы" .

Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая заявила о 12 новых случаях коронавирусной болезни, шесть из которых обнаружили у людей, путешествовавших за границу. Об этом сообщает CNBC.

"Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что обнаружено 12 новых подтвержденных случаев заражения, и шесть из них были включены в те случаи, когда люди путешествовали за границу. Не зафиксировано ни одной новой смерти, но было 25 дополнительных бессимптомных случаев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки 11 человек умерли и 175 выздоровели. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (1667 случаев), Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899). При этом меньше всего заболевших в Луганской (35), Черниговской (50) и Донецкой (70) областях.

По состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 308 513 случаев заражения коронавирусом, из них 234 112 летальных, 1 042 916 человек выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.