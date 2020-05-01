В Украине количество заболевших COVID-19 выросло до 10 861

Новости Украины:В Украине по состоянию на утро 1 мая число инфицированных коронавирусом Covid-19 возросло до 10 861.

По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировано 10 861 случай заболеваемости COVID-19, за сутки добавилось 455 новых случаев. Об этом сообщается в телеграм-канале "Коронавирус_инфо", верифицированном Министерством здравоохранения Украины.

Выздоровели 1413 человек. Всего с начала пандемии умерли от последствий COVID-19 272 человека, за сутки 30 апреля 11 человек.

Подтверждено 10 861 случай COVID-19, из них 455 за последние сутки. В частности болезнь подтверждена в 754 детей и 2154 медиков.

Всего в Украине исследовано 118 545 случаев образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. В общем нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1413 пациента уже выздоровели, из них 311 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Статистика по областям:

Винницкая обл. - 425 (145 выздоровели)

Волынская обл. - 307 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 364 (63 выздоровели)

Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)

Житомирская обл. - 390 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. - 432 (53 выздоровели)

Запорожская обл. - 260 (61 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 899 (72 выздоровели)

м. Киев - 1453 (80 выздоровели)

Киевская обл. - 694 (74 выздоровели)

Кировоградская обл. - 392 (114 выздоровели)

Львовская обл. - 454 (87 выздоровели)

Луганская обл. - 35 (5 выздоровели)

Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)

Одесская обл. - 296 (17 выздоровели)

Полтавская обл. - 211 (22 выздоровели)

Ровенская обл. - 658 (62 выздоровели)

Сумская обл. -103 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. - 793 (93 выздоровели)

Харьковская обл. - 274 (26 выздоровели)

Херсонская обл. - 120 (44 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 92 (26 выздоровели)

Черкасская обл. - 296 (63 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1667 (123 выздоровели)

Черниговская обл. - 50 (6 выздоровели)

Как сообщалось, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

Напомним, по состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 308 513 случаев заражения коронавирусом, из них 234 112 летальных, 1 042 916 человек выздоровели.

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