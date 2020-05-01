В Украине количество заболевших COVID-19 выросло до 10 861

По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировано 10 861 случай заболеваемости COVID-19, за сутки добавилось 455 новых случаев. Об этом сообщается в телеграм-канале "Коронавирус_инфо", верифицированном Министерством здравоохранения Украины.
Выздоровели 1413 человек. Всего с начала пандемии умерли от последствий COVID-19 272 человека, за сутки 30 апреля 11 человек.
Подтверждено 10 861 случай COVID-19, из них 455 за последние сутки. В частности болезнь подтверждена в 754 детей и 2154 медиков.
Всего в Украине исследовано 118 545 случаев образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. В общем нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 1413 пациента уже выздоровели, из них 311 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Статистика по областям:
Как сообщалось, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.
Напомним, по состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 308 513 случаев заражения коронавирусом, из них 234 112 летальных, 1 042 916 человек выздоровели.
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