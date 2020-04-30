В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000

В Украине зафиксировано 10 тыс. 406 случаев заболевания COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.
По его словам, за прошедшие сутки было подтверждено 540 случаев коронавирусной болезни, из них 45 - у детей и 87 - у медицинских работников.
"Были госпитализированы 121 человек", - сказал Степанов.
За минувшие сутки зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями, 135 человек выздоровели.
"Всего за все время в Украине заболело 10 тыс. 406 человек, из них 717 детей, а также 2 тыс. 6 медработников", - уточнил Степанов.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 года в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29 062 сообщения о подозрении на COVID-19.
По данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении 7 192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3 214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. По данным онлайн-карты СНБО, прирост смертей от COVID-19 за сутки - 11, прирост выздоровевших за сутки - 135.
Напомним, накануне в Украине было подтверждено 9 866 случаев COVID-19, умерли 250 человек.
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