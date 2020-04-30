В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 540 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 135 выздоровели

В Украине зафиксировано 10 тыс. 406 случаев заболевания COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, за прошедшие сутки было подтверждено 540 случаев коронавирусной болезни, из них 45 - у детей и 87 - у медицинских работников.

"Были госпитализированы 121 человек", - сказал Степанов.

За минувшие сутки зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями, 135 человек выздоровели.

"Всего за все время в Украине заболело 10 тыс. 406 человек, из них 717 детей, а также 2 тыс. 6 медработников", - уточнил Степанов.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 года в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29 062 сообщения о подозрении на COVID-19.

По данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении 7 192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3 214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 417 случаев;

Волынская область - 280 случаев;

Днепропетровская область - 347 случаев;

Донецкая область - 68 случаев;

Житомирская область - 374 случая;

Закарпатская область - 419 случаев;

Запорожская область - 243 случая;

Ивано-Франковская область - 862 случая;

Кировоградская область - 391 случай;

Киев - 1401 случай;

Киевская область - 664 случая;

Львовская область - 430 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 277 случаев;

Полтавская область - 203 случая;

Ровенская область - 637 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 779 случаев;

Харьковская область - 249 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 82 случая;

Черновицкая область - 1571 случай;

Черкасская область - 290 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. По данным онлайн-карты СНБО, прирост смертей от COVID-19 за сутки - 11, прирост выздоровевших за сутки - 135.

Напомним, накануне в Украине было подтверждено 9 866 случаев COVID-19, умерли 250 человек.

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