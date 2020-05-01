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В Киеве за сутки COVID-19 заболели более полсотни человек

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В Киеве за сутки COVID-19 заболели более полсотни человек
11:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Киеве за сутки зафиксировано 52 новых случая заболевания COVID-19, из них 11 медиков.

За прошедшие сутки еще 52 человека заболели COVID-19, всего в столице лабораторно подтверждено 1 тыс. 453 случая заболевания.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского головы Виталия Кличко.

"Еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. 11 из них - медики. На сегодняшний день в столице уже 1 тыс. 453 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Мэр уточнил, что за прошедшие сутки заболели 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет. И 2 девочки - четырех и семи лет. 14 мужчин от 20 до 60 лет. И 3 мальчика - от семи до шестнадцати лет.

Кличко отметил, что выздоровели за минувшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек.

Также мэр сообщил, что в столице выявили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития.

"Один - на улице Бажова, где выявили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второй - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития. В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал, - на самоизоляции, под контролем", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки 11 человек умерли и 175 выздоровели. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (1667 случаев), Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899). При этом меньше всего заболевших в Луганской (35), Черниговской (50) и Донецкой (70) областях.

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Виталий Кличко, ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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