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Пятница, 01.05.2020
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В Киеве в двух общежитиях обнаружены очаги Covid-19

В Киеве в двух общежитиях обнаружены очаги Covid-19
13:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КГГА

Новости Украины:В Киеве за сутки подтверждено 52 случая заболевания COVID-19, на карантин закрыты два общежития.

В украинской столице обнаружили очаги заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 и закрыли на карантин два общежития, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Одно - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второе - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития", - написал Кличко в своем Телеграм-канале в пятницу.

По его словам, в зданиях обоих общежитий в настоящее время предпринимают дезинфицирующие меры. "Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем", - рассказал Кличко.

Мэр также сообщил, что из 52 жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание Covid-19, 11 – медицинские работники. Всего за сутки заболели 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет и 5 детей: две девочки 4 и 7 лет и три мальчика от 7 до 16 лет.

Напомним, по состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 308 513 случаев заражения коронавирусом, из них 234 112 летальных, 1 042 916 человек выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Общежития, Коронавирус, Covid-19.
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