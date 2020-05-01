В Украине коронавирусом заболели 2154 медика

Новости Украины:С начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 2154 медика и 754 ребенка.

По состоянию на утро 1 мая в Украине лабораторно подтверждено 2154 случая заболевания COVID-19 среди медицинских работников.

Об этом на брифинге в Черкассах 1 мая сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За все время пандемии заболели 10861 человек, из них - 754 детей, а также 2154 медицинских работника", - отметил Степанов.

За сутки заболели 455 человек, из них - 37 детей и 91 медик. Госпитализирован 121 человек, за сутки зарегистрировано 11 летальных случаев, у большинства из умерших были хронические заболевания.

1413 человек выздоровели, в общем зафиксировано 272 летальных случая.

Степанов также сообщил, что за последние сутки проведено 6942 исследования методом ПЦР.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки 11 человек умерли и 175 выздоровели. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (1667 случаев), Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899). При этом меньше всего заболевших в Луганской (35), Черниговской (50) и Донецкой (70) областях.