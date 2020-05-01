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Пандемия: в еврозоне зафиксировали "беспрецедентный спад" экономики

Пандемия: в еврозоне зафиксировали "беспрецедентный спад" экономики
14:28 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости мира:Лагард предупреждает, что еврозоне грозит "беспрецедентный спад".

Пандемия коронавируса привела к "беспрецедентному спаду" в экономике еврозоны, который, скорее всего, усилится, прежде чем начнется восстановление.

Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард, передает Reuters.

Тренд указывает на "быстро ухудшающиеся рынки труда" и "значительное сокращение экономической активности" в период пандемии, продолжительность которой пока нельзя определить.

Прогнозы представителей ЕЦБ указывают на то, что ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в текущем году, сказала Лагард.

ЕЦБ оставил ставки без изменений по итогам заседания 30 апреля и сообщил, что продолжит экстренную скупку активов до завершения коронавирусного кризиса, но минимум до конца года.

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По словам Лагард, экстренная программа скупки активов может продолжиться и после окончания 2020 года.

Глава ЕЦБ сказала, что инфляция в еврозоне, вероятно, сильно замедлится в ближайшие месяцы.

"Совет управляющих готов скорректировать все свои инструменты, как необходимо, чтобы обеспечить устойчивое приближение инфляции к ориентиру", - сказала Лагард.

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Глава ЕЦБ повторила, что совет управляющих ждет сохранения ключевых ставок на текущих или более низких уровнях, пока "не увидит устойчивого приближения прогноза инфляции к уровню, достаточно близкому к, но ниже 2% в рамках прогнозного горизонта", что должно устойчиво отражаться в динамике инфляции, очищенной от волатильных и временных факторов.

Лагард вновь сказала, что ЕЦБ готов использовать все инструменты для поддержки уровня ликвидности и кредитования в экономике.

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ЕЦБ, Кристин Лагард, Коронавирус, Covid-19.
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