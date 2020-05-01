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НБУ: Уровень безработицы вырастет до 12%

НБУ: Уровень безработицы вырастет до 12%
14:23 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:По оценке НБУ, введение карантина, которое пришлось на вторую половину марта, не имело значительного влияния на уровень безработицы в 1 квартале.

Во втором квартале 2020 года уровень безработицы из-за введения карантина вырастет до 12% в сезонно скорректированном выражении. Об этом говорится в Инфляционной отчете Нацбанка.

"Вместе с тем во втором квартале уровень безработицы вырастет до около 12% в сезонно скорректированном выражении", - подчеркнули в регуляторе.

В Нацбанке пояснили, что такая оценка основывается на прогнозе по спаду реального ВВП во втором квартале и на результатах соцопросов о количестве лиц, которые ранее работали но потеряли работу из-за введения карантинных мероприятий.

"В то же время оценки скорректированы на предположении об определенном расширении штата на предприятиях, которые столкнулись с повышенным спросом на свои товары и услуги, а также, что часть тех, кто потерял работу или был в ее поисках до введения карантина, откажется от намерений найти работу и выбудет с рабочей силы", - говорится в Инфляционной отчете.

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Нацбанк со ссылкой на данные портала Work.ua сообщает, что количество новых вакансий за первые пять недель карантина уменьшилось вдвое.

"Больше всего количество новых вакансий снизилось в секторах, которые сильнее пострадали от введения карантина: в сфере услуг, розничной торговли. Однако на фоне общего ухудшения экономической ситуации и роста неопределенности спрос на рабочую силу снизился и в других секторах.

Меньше всего количество вакансий снизилось в частности в сфере IТ, наиболее приспособленной к работе в дистанционном режиме (доля дистанционно работающих в этой сфере выросла с 10% до 90%), и в сельском хозяйстве из-за традиционного повышения спроса на рабочую силу в период посевной кампании", - говорится в Инфляционной отчете.

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В НБУ прогнозируют, что вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова будут расти, а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8-9%.

Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год.

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НБУ, Безработица, Работа, Карантин.
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