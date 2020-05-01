Греция с июля начнет принимать туристов

Новости мира:Правительство Греции начнет постепенно ослаблять локдаун 4 мая.

Греция планирует с 1 июля разрешить открывать отели. Об этом заявил министр туризма Греции Гарри Теочарис, сообщает Reuters.

"Думаю, это вопрос на миллион долларов. Мы собираемся открыться где-то в июле", - сказала Теочарис. "Этот сезон не будет таким, как в прошлые годы. Я был бы дураком, если бы полагал, что подобное возможно. Тем не менее, мы можем многое сделать, чтобы заново открыть туристическую экономику", - добавил он.

Туризм является основным источником дохода для Греции. В прошлом году она привлекла 34 миллиона посетителей, что принесло 18 миллиардов евро дохода, около 10–12% экономического производства и обеспечило занятость примерно каждому пятому работнику.

На сегодняшний день, в Греции зарегистрировано 2590 случаев заражения COVID-19 и 140 смертельных случаев.

Напомним, по состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 308 513 случаев заражения коронавирусом, из них 234 112 летальных, 1 042 916 человек выздоровели.