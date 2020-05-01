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Пятница, 01.05.2020
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Карта коронавируса в Украине и мире 1 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

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Карта коронавируса в Украине и мире 1 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
12:03 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

По состоянию на 1 мая количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 10 861. За сутки обнаружили 455 новых случаев

Еще 11 человек умерли, а 175 - выздоровели. Общее количество летальных исходов в стране - 272, вылечились 1413 человек. Самое большое количество заболевших - в Черновицкой области (1667), в Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899).

 За минувшие сутки заболели 37 детей и 91 медработник. Был госпитализирован 121 человек.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 01.05.2020

При этом утром 30 апреля сообщалось о 450 заболевших, 11 умерших и 135 выздоровевших за предшествовавшие сутки, а утром 29 апреля – о 456 заболевших, 11 умерших и 111 выздоровевших.

За минувшие сутки количество проходящих амбулаторное лечение в Украине на сутки возросло на 334, в том числе на 33 детей и 72 медработника (всего оно было назначено 7 526 пациентам, из них 610 детей и 1 785 медицинских работников).

Количество требовавших госпитализации за сутки возросло на 121, в том числе на 4 детей и 19 медработников (всего госпитализация была назначена 3 335 пациентам, из них 144 ребенка и 369 медицинских работника). Из них в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждалось на 5 человек больше (всего – 143, в том числе один ребенок и 10 медиков).

За все время, по данным ЦОЗ, в Украине подтверждено 10 861 случаев заболевания Covid-19, в частности, в 754 детей и 2 154 медиков. Лабораторно исследовано 111 859 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 261 человек. В то же время, 1 238 пациентов уже выздоровели, в том числе 268 медработников - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Коронавирус в мире

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире утро пятницы достигло 233 тыс. 398 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 727, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 четверга насчитывалось 3 млн. 257 тыс. 088 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 62 тыс. 565 случаев заражения.

Полностью излечились более 1 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 069 тыс. 826 (63 тыс. 066 скончавшихся), Испании - 213 тыс. 435 (24 тыс. 543), Италии - 205 тыс. 463 (27 тыс. 967), Великобритании - 172 тыс. 481 (26 тыс. 771), Франции - 167 тыс. 299 (24 тыс. 376), Германии - 163 тыс. 009 (6 тыс. 623), Турции - 120 тыс. 204 (3 тыс. 174).

Заражение коронавирусом по разным странам на 01.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Covid-19: медики тестируют новое лечение от вируса

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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