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Covid-19: медики тестируют новое лечение от вируса

Covid-19: медики тестируют новое лечение от вируса
17:59 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Реинжиниринг иммунных клеток против коронавируса уже давно используется в терапии рака. Теперь в нем увидели "антикоронавирусный" потенциал.

Речь идет о методе конструирования специфических рецепторов для уничтожения вируса, взятых из собственных иммунных клеток пациента. Мощное "оружие" против Covid-19 тестируют сингапурские ученые из медицинской школы Duke-NUS.

Методика начинается с извлечения Т-лимфоцитов из кровотока пациента с коронавирусной инфекцией. На их основе создаются рецепторы, позволяющие иммунной системе распознавать инфицированные вирусом клетки. Сегодня такую форму иммунотерапии применяют для лечения рака, ВИЧ, гепатита В.

"Лимфоциты пациентов "перенаправляются" для поиска и уничтожения раковых клеток, - рассказывают авторы исследования. - Этот механизм можно использовать и в отношении специфических вирусов".

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Исследование показало: методика работает против тяжелого острого респираторного синдрома SARS, а это "двоюродный брат" нового коронавируса. Эксперты планируют "перенаправить" Т-клетки для борьбы с Covid-19.

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Лечение, Коронавирус, Иммунные клетки, Covid-19.
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