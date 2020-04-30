Covid-19: медики тестируют новое лечение от вируса

Новости науки:Реинжиниринг иммунных клеток против коронавируса уже давно используется в терапии рака. Теперь в нем увидели "антикоронавирусный" потенциал.

Речь идет о методе конструирования специфических рецепторов для уничтожения вируса, взятых из собственных иммунных клеток пациента. Мощное "оружие" против Covid-19 тестируют сингапурские ученые из медицинской школы Duke-NUS.

Методика начинается с извлечения Т-лимфоцитов из кровотока пациента с коронавирусной инфекцией. На их основе создаются рецепторы, позволяющие иммунной системе распознавать инфицированные вирусом клетки. Сегодня такую форму иммунотерапии применяют для лечения рака, ВИЧ, гепатита В.

"Лимфоциты пациентов "перенаправляются" для поиска и уничтожения раковых клеток, - рассказывают авторы исследования. - Этот механизм можно использовать и в отношении специфических вирусов".

Исследование показало: методика работает против тяжелого острого респираторного синдрома SARS, а это "двоюродный брат" нового коронавируса. Эксперты планируют "перенаправить" Т-клетки для борьбы с Covid-19.