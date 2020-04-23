"Обнадеживает": ученые проверили возможность заразиться Covid-19 половым путем

Новости науки:Американские ученые исследовали вопрос возможности передачи коронавируса половым путем.

Исследователи из Университета штата Юта не обнаружили следов вируса SARS-CoV-2 в сперме мужчин, перенесших коронавирусную инфекцию. Статья об этом подана для публикации в журнале Fertility and Sterility. Эта работа не полностью исключает вероятность передачи коронавируса половым путем. Однако результаты исследования свидетельствуют, что риски подобного чрезвычайно малы.

"Если бы такое заболевание, как Covid-19, передавалось половым путем, это имело бы серьезные последствия для профилактики заболеваний и могло бы сказаться на долгосрочном репродуктивном здоровье людей, - говорит ведущий автор исследования, специалист по урологии и мужской фертильности Джеймс М. Хоталинг. - Тот факт, что в этом небольшом исследовании не было показано, что вирус, вызывающий Covid-19, не найден в сперме или яичках, является чрезвычайно важным открытием".

Исследование было начато, чтобы проверить предположение о том, что SARS-CoV-2 может иметь сходство с вирусами лихорадcки Эбола и Зика, в первую очередь - в плане передачи между людьми. Во время экспериментов ученые собрали сперму 34 китайцев спустя месяц после их выздоровления от коронавирусной инфекции легкой и средней тяжести.

Однако отсутствие вируса в сперме не гарантировало того, что SARS-CoV-2 не может попадать в яички, в которых образуются мужские половые клетки. В этом случае патоген не способен передаваться половым путем, однако может нанести вред репродуктивной функции.

Чтобы проверить, способен ли вирус проникать в тестикулы, авторы работы изучили экспрессию пары генов, непосредственно связанных с коронавирусной инфекцией. Речь идет о генах ангиотензинпревращающего белка ACE2 и трансмембранной сериновой протеазы TMPRSS2. Эти молекулы работают как рецепторы для проникновения коронавируса в клетки.

Изучив набор данных по матричным РНК, полученный из так называемого одноклеточного атласа мРНК здоровых доноров спермы, ученые выяснили, что эта пара генов присутствует лишь в четырех из 6500 клеток яичка. Это позволяет предположить, что SARS-CoV-2 вряд ли проникнет в тестикулы человека.

Несмотря на результаты, исследователи признают, что их работа имеет несколько важных ограничений, включая небольшой размер выборки и тот факт, что ни один из доноров не был болен коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. "У человека, который находится в критическом состоянии с Covid-19, может быть более высокая вирусная нагрузка, что способно дать большую вероятность заражения спермы. У нас просто нет ответа на этот вопрос сейчас, - говорит Хоталинг. - Но знание того, что мы не обнаружили такой активности [SARS-CoV-2] среди пациентов в этом исследовании, <…> обнадеживает".