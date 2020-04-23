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Иммунолог рассказал как может влиять БЦЖ на тяжесть течения COVID-19

Иммунолог рассказал как может влиять БЦЖ на тяжесть течения COVID-19
14:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине главный иммунолог высказалась, касательно вакцины БЦЖ и ее влияния на течение болезни.

Вакцину БЦЖ сейчас тестируют относительно влияния на течение болезни COVID-19, но иммунитета от коронавируса она не создает.

Об этом сказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских инфекционных болезней и иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика, главный внештатный детский иммунолог Киева Федор Лапий на online-мероприятии "Вакцинация для всех: новые вызовы и возможности".

"Есть определенные научные основания говорить о возможном влиянии вакцины на такие понятия как тяжесть COVID-19 или уменьшить летальность. Это не значит, что вакцину БЦЖ мы сейчас должны раскупить и сделать запасы как туалетной бумаги или, как многие украинцы приобрели гидроксихлорохин, хотя последние данные говорят о том, что он больше вызывает побочных эффектов, чем имеет лечебный эффект при COVID-19", - сказал иммунолог.

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По его словам, вакцина БЦЖ не создает иммунитет против нового коронавируса COVID-19, но в БЦЖ есть определенные положительные побочные эффекты.

В частности, ранее учеными было замечено что БЦЖ может усиливать сопротивляемость организма и его использовали и до сих пор исследуют при лечении рака мочевого пузыря. БЦЖ также пробовали в 21 веке использовать при лечении людей с сахарным диабетом первого типа, с рассеянным склерозом.

"В принципе есть эпидемические данные... был проведен анализ рутинного использования БЦЖ, то есть эти данные недостаточно сильные, недостаточно надежны. Но тем не менее есть определенный тренд, который является основанием для дальнейших исследований и сейчас начинаются научные исследования. Когда группа тех, кого исследуют делят на тех, кто будет иметь вакцинацию БЦЖ, и тех, кто будет в группе сочетания, группе контроля. Эти исследования рассчитаны не на 1 месяц, а на 2-3 года для того, чтобы оценить действительно ли вакцина БЦЖ влияет на тяжесть течения заболевания и на риск умереть. Но говорить о том, что вакцина БЦЖ создает иммунитет к COVID-19 это совершенно не верно. Вместе с тем исследовать такие эффекты БЦЖ на сегодняшний день в организованных исследованиях сейчас начинают", - сказал Лапий.

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Отметим, БЦЖ является вакциной против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки. 

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил , что протоколом Министерства здравоохранения предусмотрено использование для лечения больных COVID-19 препарата, используемого при лечении вируса Эбола.

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Украина, Иммунитет, Коронавирус, БЦЖ.
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