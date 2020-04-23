Кличко напомнил о переносе поминальных дней в Киеве

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией поминальные дни в столице в этом году перенесены.

Городской голова Киева Виталий Кличко напомнил, что в связи с распространением коронавируса в столице поминальные дни перенесены на 6 июня.

"Я ещё раз напомню: поминальные дни, в связи с эпидемиологической ситуацией, перенесены на 6 июня. Поэтому не идите в эти выходные на кладбища! Доступ к ним ограничен", - заявил он на онлайн пресс-конференции в четверг.

Кличко также обратился к представителям всех конфессий с просьбой публично призвать своих прихожан соблюдать карантинные ограничения и перенести поминание.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Киеве подтверждены 1059 случаев заболевания COVID-19, из них 70 за минувшие сутки.

За последние сутки в Украине зафиксировано 578 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 7170 человек. Жертвами коронавируса стали уже 187 заболевших, 504 пациента выздоровели.

Напомним, 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный в стране с 12 марта, продлен до 11 мая.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.