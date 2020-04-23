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В Киеве коронавирусом заболели более тысячи человек

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В Киеве коронавирусом заболели более тысячи человек
12:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве за минувшие сутки зафиксированы 70 случаев COVID-19, из них 5 медиков.

По состоянию на утро 23 апреля в Киеве подтверждены 70 новых случаев коронавируса, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них - 5 медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению - летальный. Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.

Среди заболевших 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, 29 мужчин от 26 до 71 года, а также семеро детей в возрасте до 17 лет.

В больницы Киева госпитализированы 24 человека, остальные получают лечение амбулаторно, под контролем медиков.

Кроме того, мэр сообщил, что за сутки было подтверждено выздоровление у 6 пациентов. Всего с начала эпидемии в Киеве выздоровели 45 пациентов с COVID-19.

 Городской голова Киева напомнил, что в связи с распространением коронавируса в столице поминальные дни перенесены на 6 июня.

"Я ещё раз напомню: поминальные дни, в связи с эпидемиологической ситуацией, перенесены на 6 июня. Поэтому не идите в эти выходные на кладбища! Доступ к ним ограничен", - заявил он на онлайн пресс-конференции в четверг.

Кличко также обратился к представителям всех конфессий с просьбой публично призвать своих прихожан соблюдать карантинные ограничения и перенести поминание.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187. За сутки подтверждено 578 новых случаев.

Напомним, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Киеве.
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