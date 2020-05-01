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В Испании за сутки от коронавируса умерли более 280 человек

В Испании за сутки от коронавируса умерли более 280 человек
14:17 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Испании за сутки скончались более 280 человек с коронавирусом, отмечен небольшой прирост смертности.

В Испании за последние сутки от коронавирусной болезни умер 281 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Всего с начала пандемии в Испании зафиксировано 24 тыс. 824 летальных случая от COVID-19, из них - 281 за последние сутки.

В целом по стране с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом 215 тыс. 216 человек, в том числе 1 тыс. 175 за последние сутки.

Больше всего инфицированных в Мадриде - 61 тыс. 829 человек, в Каталонии - 49 тыс. 307, и в регионе Кастилия и Леон - 16 тыс. 993.

Излечились от COVID-19 114 тыс. 678 человек, из них за последние сутки - 2 тыс. 628.

В мире по количеству инфицированных коронавируса Испания занимает второе место после Соединенных Штатов Америки, а по количеству умерших - четвертое место после США, Италии и Великобритании.

Напомним, по состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 308 513 случаев заражения коронавирусом, из них 234 112 летальных, 1 042 916 человек выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Испания, Мадрид, Covid-19, Коронавирус в Испании.
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