Новости Украины:Решению горсовета Черкасс о смягчении карантина будет дана оценка правоохранительными органами.

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал решение властей Черкасс смягчить карантин в городе с 1 мая и заявил, что оценку таким действиям дадут правоохранительные органы.

"То, что вчера произошло в Черкассах, я имею в виду решение городских властей открыть много магазинов, вплоть до торговых центров, до террас в заведениях питания - это все может свести на нет всю ту работу, которая была проделана в течение 1,5 месяца. Это может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, действиям местных властей будет дана соответствующая оценка, в том числе правоохранительных органов.

Я категорически осуждаю такие действия, так как поставлены под угрозу жизнь и здоровье людей", - заявил министр.

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.