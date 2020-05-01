В России за сутки COVID-19 заболели почти 8 тысяч человек

За последние сутки в РФ подтверждено 7933 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3 561 - в российской столице, 96 человек погибли.

Свыше 7,9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, по этому показателю рекорд побит второй день подряд.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 933 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 534 (44,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованном в пятницу.

Накануне, 30 апреля, суточный прирост в стране в абсолютном значении впервые перешагнул за 7 тыс., на тот момент это был рекордно высокий показатель за все время роста заболеваемости Covid-19 в России. Теперь рекорд перекрыт сразу на 0,8 тыс. случаев.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 114 431 случай (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - уточняют в штабе.

В Москве 3561 новый случай Covid-19 за сутки, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 57,3 тыс.

За последние сутки в России подтверждено 96 летальных исходов, ассоциированных с Covid-19, из них в Москве - 47. Число летальных исходов по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось, опустившись ниже сотни (накануне - 101 умерший, 29 апреля - 108 смертей). Общее число зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1169.

Выписан по выздоровлению 1 601 человек за минувшие сутки, из этого числа в Москве - 631. Общее число выздоровевших выросло до 13 220.