Госстат: Долги украинцев за ЖКУ сократились почти на миллиард

Новости Бизнеса:Украинцы сократили долги за коммуналку почти на миллиард.

Общая сумма задолженности населения Украины за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в марте сократилась на 0,8 млрд грн – до 65,9 млрд грн, тогда как по итогам февраля была на уровне 66,7 млрд грн.

Это следует из данных, опубликованных в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Долги за ЖКУ у населения по итогам прошлого месяца составили:

за поставки и распределение природного газа – 27,3 млрд грн;

за поставки тепла и горячей воды – 22,3 млрд грн;

за поставки электроэнергии – 5,7 млрд грн;

за централизованные поставки холодной воды и водоотведение – 5 млрд грн;

за управление многоквартирными домами – 4,7 млрд грн;

за вывоз бытовых отходов – 0,9 млрд грн.

По данным Госстата, население в марте оплатило за ЖКУ 16,3 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 15,7 млрд грн. Украинцы второй месяц подряд (начиная с февраля) не накапливают, а погашают долги предыдущих периодов.