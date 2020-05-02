Госстат: Долги украинцев за ЖКУ сократились почти на миллиард

Общая сумма задолженности населения Украины за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в марте сократилась на 0,8 млрд грн – до 65,9 млрд грн, тогда как по итогам февраля была на уровне 66,7 млрд грн.
Это следует из данных, опубликованных в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.
Долги за ЖКУ у населения по итогам прошлого месяца составили:
По данным Госстата, население в марте оплатило за ЖКУ 16,3 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 15,7 млрд грн. Украинцы второй месяц подряд (начиная с февраля) не накапливают, а погашают долги предыдущих периодов.