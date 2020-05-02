Пандемия: уровень деловой активности в Европе упал до уровня 1985 года

Новости Бизнеса:Деловая активность в Европе рухнула до 36-летнего минимума.

Индекс деловых настроений в еврозоне в апреле снизился на 27,2 до 67 пунктов в связи с продолжающейся пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

По данным комиссии, это самое значительное ухудшение в течение одного месяца с 1985 года.

Ухудшение настроений отмечается как у потребителей, так и во всех отраслях экономики, наиболее сильно оно выражено в сфере обслуживания и розничной торговле, которые больше всего пострадали от карантина.

В промышленности деловые настроения тоже значительно понизились, однако еще не достигли антирекорда во время финансового кризиса 2009 года.

В странах еврозоны показатель барометра наиболее сильно упал в Нидерландах (-32,6), Испании (-26), Германии (-19,9) и Франции (-16,3). В Италии из-за жесткого локдауна не было возможности провести исследование.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит почти €8 млрд на финансирование 11 программ поддержки, разработанных Польшей.